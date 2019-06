MS autoriza R$ 299,9 mil para reforma de unidades de saúde em Rio Branco

Nelson Martins dos Santos, de 48 anos, foi agredido a golpes de chave de roda, socos, chutes e ferido com uma facada nas costas na manhã desta quinta-feira (13). A agressão aconteceu no Ramal do Canil, em frente ao sítio São José, no bairro Santa Maria, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de populares que presenciaram a situação, Nelson estava caminhando no ramal, quando dois homens não identificados chegaram numa camionete, abordaram a vítima e começaram as agressões.

“Os agressores estavam com uma chave de roda e acertaram várias vezes na cabeça do homem. Eles davam socos e chutes, quando viram a gente se aproximando, um deles desferiu a facada nas costas do senhor e depois fugiram”, disse um morador que não quis se identificar.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, prestou os primeiros atendimentos e conduziu a vítima ao Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) em estado de saúde grave.

Policiais Militares do 2°Batalhão estiveram no local, e após colher as características do veículo e dos autores do crime, saíram em busca de prendê-lo, mas ninguém foi encontrado.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).