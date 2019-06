Mega-Sena paga R$ 115 milhões no sábado (15)

Ninguém acertou as seis dezenas da principal loteria brasileira sorteadas nesta quarta-feira (12), no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. Ou seja: a Mega-Sena acumulou pela 6ª vez consecutiva e pode pagar R$ 115 milhões no próximo sábado (15).

Os números sorteados foram: 14 – 26 – 35 – 38 – 45 – 53. Segundo a Caixa Econômica Federal, 170 apostas acertaram a quina, pagando R$ 27.678,48 para cada um. Já a quadra saiu para 9.781 apostas, levando R$ 687,24 para cada.