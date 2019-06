Internauta pede e padre promete procurar marido italiano para ela

O resultado do laudo cadavérico do corpo do menino Rhuan divulgado nesta terça-feira (11), mostrando que sua cabeça foi cortada enquanto ele ainda tinha sinais vitais, segue repercutindo na rede no Acre e em outros estados.

Há uma forte cobrança feita por parlamentares do PSL, ativistas de direita, além do jornalista Alexandre Garcia, do porque o caso não tem repercutido na mídia nacional.

Esses questionamentos afirmam que a imprensa estaria calada porque o crime remeteria à ideologia de gênero, teoria defendida pela esquerda. Vejam os prints da repercussão: