Finalmente, nora de Bestene assume presidência da AGEAC

A advogada Mayara Lima foi nomeada pelo governador em exercício Major Rocha na edição desta quinta-feira, 13, do Diário Oficial do Estado, como presidente da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado do Acre (AGEAC).

Mayara, que é nora do deputado estadual José Bestene (Progressistas), é personagem de uma das maiores trapalhadas do governo Gladson Cameli até hoje. A advogada foi nomeada presidente da AGEAC sem passar pelo crivo dos deputados estaduais. A aprovação da Assembleia Legislativa é uma exigência legal. Com isso, o nome da advogada foi rejeitado para assumir a agência.

O governo do estado reconheceu o erro, agiu de acordo com os trâmites legais, apresentando o nome da advogada para análise dos parlamentares que resolveram acatar com a indicação de Mayara Lima que assume a AGEAC, que tem como missão regular serviços importantes para a sociedade como energia elétrica, água e saneamento básico, telecomunicações e o transporte intermunicipal.