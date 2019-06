Dupla em motocicleta mata um e deixa outro ferido no Segundo Distrito de Rio Branco

Jerry Barroso da Silva, de 36 anos, foi morto e Francemildo Cabral, de 32 anos, foi ferido a tiros no início da noite desta quinta-feira (13), no Ramal do Gama, no Polo Benfica, próximo a mercearia do Baiano, no Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da família, Jerry estava na casa de sua namorada junto com seu amigo Francemildo e ao sair com destino para sua residencia, no caminho, dois homens não identificados em uma motocicleta de cor preta se aproximaram e o garupa de posse de uma arma de fogo efetuou 5 tiros. Um projétil acertou Jerry no peito e dois atingiram Francemildo no braço e na perna. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

Duas ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foram acionadas, mas ao chegarem no local, os paramédicos nada puderam fazer por Jerry que já se encontrava morto. Foi prestado os primeiros atendimentos Francemildo que foi conduzido ao Pronto Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

A área foi isolada pela Polícia Militar até a chegada dos peritos em criminalística. Em seguida várias rondas foram feitas na região, mas os criminosos não foram encontrados.

Agentes da Delegacia de Homicídios e proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no local e já iniciaram as investigações em busca de identificar os autores dos crimes.

Segundo a familiares, Jerry trabalhava em uma ONG que tira animais da rua para cuidar e adotar. A família informou ainda que ele não tinha envolvimento com organizações criminosas.