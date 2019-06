Criminosos invadem residência e matam jovem com um tiro no peito, na Cidade do Povo

As facções não dão trégua na capital, mais um homicídio foi registrado na noite desta quarta-feira (12). O jovem Erivelton Alves de Oliveira, de 23 anos, foi morto com um tiro dentro de uma casa localizada na rua Maria Elza Castelo no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Erivelton estava na casa de um amigo, quando dois homens não identificados chegaram numa motocicleta, o garupa em posse de uma arma de fogo invadiu a residência e efetuou um tiro que atingiu o peito da vítima, em seguida os criminosos fugiram do local.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada até o conjunto, mas o jovem já se encontrava morto.

Policiais Militares do 2°Batalhão estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos dos peritos em criminalística. Em seguida fizeram rondas em busca de prender os autores do crime, porém, ninguém foi encontrado.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavérico.

A Polícia Civil através da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já iniciou as investigações, colhendo informações no local.

A Polícia não soube informar a motivação do crime.