Alunos do Ifac recebem programa Saúde na Escola em ação preventiva de doenças

Estudantes do Instituto Federal do Acre (Ifac) no Campus de Sena Madureira tiveram uma manhã produtiva de conhecimentos relacionados aos cuidados com a saúde nesta quinta-feira (13). A prefeitura do município, por meio da secretaria municipal de saúde, levou o programa Saúde na Escola, que teve como objetivo instruir os jovens, com foco nas meninas, sobre a saúde da mulher, criança e adolescente.

A ação lotou o auditório da instituição. A gestão de Mazinho Serafim tem priorizado serviços voltados à prevenção de doenças. Segundo o prefeito, “além do Ifac, as demais instituições públicas de Sena Madureira também irão receber a programação”.

O secretário de saúde local, Daniel Herculano, encontra-se em Brasília numa viagem a trabalho e foi representado pela enfermeira e coordenadora do programa de atenção básica Jaksamea Teixeira. Para ela, a iniciativa da prefeitura torna as ações de saúde muito mais eficazes. “Esse conjunto de atividades, com palestra, testes rápido e preventivo, ajuda os alunos a terem um olhar diferenciado sobre a saúde e sobre seu corpo. Nossa expectativa é que essa ação possa contribuis positivamente no âmbito da saúde”, explica.

Juza Bispo, coordenador do programa Saúde da Mulher, Criança e Adolescente, explicou a programação do evento. “Foram realizadas várias atividades no âmbito na saúde, como palestras, testes rápidos, consulta, preventivos, tudo para dar mais qualidade na saúde desses jovens”. Segundo o coordenador, a ideia é montar uma logística de informação para a juventude do município.

Para a diretora geral do Ifac de Sena Madureira, é uma honra receber a saúde do município em benefício da qualidade de vida dos alunos. “Parabenizo a equipe e fico feliz por sempre mantermos essa parceria. É de extrema importância a participação dos jovens nessa ação, pois saúde não é só doença, é prevenção também”, destacou Italva Miranda.

O projeto Saúde na Escola é uma idealização da secretaria de saúde do município em conjunto a prefeitura de Sena Madureira. Além dos estudantes e equipe escolar, participaram da ação, profissionais da saúde de Unidades Básicas, entre médicos, enfermeiros e técnicos e coordenadores do programa contra Tabagismo, levando saúde para dentro da escola. A participação dos alunos foi significativa.