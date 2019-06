Violência cai quase pela metade em 2019 no Acre, dizem dados do MJ

Os homicídios dolosos caíram quase pela metade no Acre entre janeiro e fevereiro deste ano, segundo os dados divulgados na manhã desta quarta-feira (12) pelo ministro da Justiça, Sergio Moro. Foram 27 ocorrências em janeiro e 15 no mês seguinte, de acordo com os informes do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais e sobre Drogas (Sinesp). Os números são diferentes daqueles apresentados pelo governo local mas tanto um quanto outro confirmam tendência de queda nas mortes violentas no Estado.

Os dados disponibilizados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública são extraídos das soluções SinespJC e Sinesp Integração, fontes primárias dos seguintes indicadores: totais de ocorrências e totais de vítimas de estupro, furto de veículos, homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte, roubo à instituição financeira, roubo de carga, roubo de veículos e roubo seguido de morte.

As ocorrências em geral (estupro, furto de veículos, homicídios dolosos, lesão corporal seguida de morte, roubo a instituição financeira, roubo de carga, roubo de veículo, roubo seguido de morte e as tentativas de homicídios caíram de 209, em janeiro, para 286, em fevereiro, reafirmando que toda forma de violência passa por uma fase de encolhimento no Estado.

No geral, as ocorrências de 2019 (janeiro e fevereiro) produzem taxa de 45,44 registros por 100 mil habitantes. Em 2018 (o ano todo) a taxa foi de 272,99 ocorrências/100.000 hab.