Punta Cana tem praias paradisíacas e lagoas de água doce

O Acre aparece em 7º lugar no ranking de estados que registraram aumento no número de turistas estrangeiros em 2018. O crescimento no estado no ano passado foi de 10,5%, quando comparado ao ano de 2017. Os dados fazem parte do Anuário Estatístico do Turismo, divulgado pelo Ministério do Turismo nesta semana, com base em informações da Polícia Federal.

Em todo o Brasil o crescimento foi de 0,5% em relação a 2017, com 32.606 turistas internacionais a mais em destinos brasileiros. Segundo o estudo, o meio terrestre lidera as chegadas de viajantes estrangeiros no Acre, Paraná, Rio Grande do Sul, Roraima e Mato Grosso do Sul. No segmento marítimo, Amapá aparece como o estado que mais contabiliza chegadas internacionais pelo meio fluvial.

Confira os estados que mais receberam turistas estrangeiros

São Paulo (2,2 milhões)

Rio de Janeiro (1,3 milhão)

Rio Grande do Sul (1,1 milhão)

Perfil dos turistas do Acre

A pesquisa mostra que os Estados Unidos aparecem como um dos principais países emissores de turistas para os estados do Amapá, Amazonas, Distrito Federal e Minas Gerais. Já na América do Sul, Argentina ocupa a primeira posição na Bahia, Distrito Federal, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio Grande do Norte.

Segundo o Ministério do Turismo, os turistas do Peru e da Bolívia são os que mais visitam o Acre. França também está fortemente presente no Amapá, no Pará e no Ceará. A Venezuela aparece com um dos principais emissores no Amazonas e Roraima, por conta da proximidade de fronteiras, assim como acontece com Argentina e Paraguai no estado do Paraná e com a Bolívia e Paraguai no Mato Grosso do Sul.

Ainda segundo a pesquisa, Suriname aparece como um dos principais emissores no estado do Pará, única aparição do país. Na mesma leva, Chile está entre as nacionalidades que mais enviam turistas para o Rio de Janeiro e Santa Catarina; Portugal para a Bahia e Rio Grande do Norte, e a Itália para o Ceará e Pernambuco.

Fonte: Tudo Viagem