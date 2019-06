Operação Verão avança no município de Brasileia e conclui trabalhos em ramais

A Prefeitura de Brasileia está fazendo do município um canteiro de obras neste verão. Diversas equipes estão trabalhando na área urbana e rural sob a coordenação da Secretaria de Obras. Esta semana a equipe de trabalho concluiu serviços em ramais importantes do município que estavam na programação.

Os trabalhos realizados pela Secretaria de obras na zona rural foram reabertura de ramais, limpeza das laterais, piçarramento, limpeza e desobstrução de bueiras, reformas e construção de pontes.

O morador do ramal do quilômetro 26, Josué Marcelino, agradeceu o trabalho realizado pela prefeitura de Brasileia neste verão. “Hoje nós estamos sendo contemplados com benefícios que há 6 anos não ganhamos. Várias vezes os maquinários entraram e nunca concluíram as melhorias no ramal, mas desta vez foi diferente, as equipes entraram e terminaram todo o serviço”, ressaltou Josué.

Trabalhos são importantes para escoamento da produção

Os ramais do município fazem parte da rota da produção familiar e é fonte de escoamento dos produtos para a área urbana. Os serviços realizados buscam garantir escoamento das águas no período do inverno e que a população continue trafegando com segurança.

A ação vem sendo acompanhada pessoalmente pela prefeita Fernanda Hassem e pelo secretário de Obras Carlinhos do Pelado, que vistoriam os trabalhos diariamente com o objetivo de garantir que serviços de qualidade sejam oferecidos à população.

“Nosso esforço é para avançar ao máximo com os trabalhos de infraestrutura na área urbana e também na zona rural de Brasileia para aproveitar o verão”, disse a prefeita Fernanda Hassem.

Secom – Raylanderson Frota