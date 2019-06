Oi implanta fibra ótica de alta velocidade em Rio Branco

O comércio de Rio Branco espera muita movimentação neste 12 de junho, Dia dos Namorados, que está entre as mais importantes no calendários de vendas. Ao longo do dia, 67% dos rio-branquenses estão motivados a gastar c com presentes para sua cara-metade, sugere um estudo do Instituto Fecomércio de Pesquisas Empresariais do Acre (Ifepac). De outro lado, 33% não pretendem comemorar e não vão às compras. Dar um artigo de vestuário é a maior possibilidade neste 12 de Junho. Presentear com perfume é segunda opção.

A maioria não quer gastar muito. Os dados analisados mostram ainda que 34% da população tem pretensão de gastos de até 100 reais para o Dia dos Namorados. Outra parcela, de 33%, mostra disposição para gastos entre R$100 e R$200. Ainda dentre a população com intenção de gastos para a data, 11% vão gastar acima de R$200 e 22% não se manifestam a respeito.

Enquanto isso, as lojas estão fazendo promoção para aumentar a média de gasto dos namorados. O Shopping Via Verde, por exemplo, realiza de hoje até sábado, 15 de junho, o Arraial dos Namorados aproveitando as festas juninas. O arraial acontece no estacionamento.