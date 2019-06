Obra de ampliação do Huerb está em processo de finalização

Mais um homicídio com requintes de execução foi registrado na capital. A adolescente Mariane Felix do Nascimento, de 14 anos, foi executada com um tiro e golpes de faca na noite desta terça-feira (11), em uma residência localizada no Ramal da Zezé, no bairro Belo Jardim II, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, Mariane estava caminhando quando decidiu entrar na residência de um conhecido para beber água. Ao chegar na área da casa, dois homens não identificados em uma motocicleta preta, pararam a moto e invadiram a residência, um deles de posse de uma arma de fogo efetuou um tiro que atingiu o ombro da adolescente, não satisfeitos, os criminosos desferiram vários golpes de faca no corpo de Mariane. Após a ação os autores do crime fugiram do local.

O idoso que mora na casa, ao sair pela manhã desta quarta-feira (12), para ver o que aconteceu, encontrou o corpo da adolescente já sem vida.

Policiais Militares do 2°Batalhão estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos dos peritos em criminalística.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

Agentes da Delegacia de Homicídios e proteção à Pessoa (DHPP) já iniciaram as investigações em busca de identificar os criminosos.

No local ninguém soube informar sobre o homicídio, pois, prevalece a lei do silêncio.

Segundo informações da família repassadas a polícia, Mariane era membro de uma facção e havia se desligado para integrar outra organização criminosa.