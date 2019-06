Mais duas vítimas de explosão chegam ao hospital de BH

Mais quatro pacientes em estado grave foram transferidos nesta quarta-feira, 12, para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte (MG). José Ortenízio Souza da Conceição, de 39 anos e Antônio José de Oliveira, 33 anos são os pacientes levados pelo governo do Acre hoje. Ambos são vítimas da tragédia com uma embarcação no Rio Juruá, ocorrida no último dia 7.

Os primeiros pacientes transferidos foram Umberto da Conceição de Oliveira, 38 anos, e o menor P. V. F. S, de quatro 4 anos. No dia 11, foram transferidos Valdir Torquato da Silva, 51, e Francisco Luna Dos Santos, 46 anos.

Jucicleia Ferreira da Silva, 42 anos, seguirá de Rio Branco para Goiânia. E Francisco Rodrigues de Oliveira, 60 anos, seguirá de Cruzeiro do Sul para em Brasília. A saída está prevista para 00h45 desta quinta-feira, 13, no avião da Força Aérea Brasileira (FAB).

Em Cruzeiro do Sul, quatro pacientes que estavam em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) apresentaram melhora e foram liberados para os leitos, que são: Francisco Rodrigues de Oliveira, 60 anos, João Oliveira da Silva, 32 anos, Francisco Rodrigues da Rocha, 55 anos e José Francisco do Nascimento, 49 anos. Todos estão em enfermaria e o quadro clínico é estável.

De acordo com a coordenadora da Central de Leitos e Cirurgias da Regulação Estadual do Acre, Paula de Faria Mariano, não há confirmação, por meio da Central Regulação do Acre, de outras transferências de pacientes no dia de hoje.

“Estamos aguardando a melhora em quadros clínicos para possíveis novas remoções. Garantir segurança para estes pacientes, durante a viagem, é nossa principal medida”, declara a médica.

O Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, (HPS), da Rede Fhemig, é uma das maiores referências do país, especializado em traumas e grandes queimados, além de ser considerado um patrimônio da saúde pública em Minas Gerais.