Luziel Carvalho garante que será o candidato do Progressista à prefeitura de Rio Branco

A prefeitura de Sena Madureira, por meio da Secretaria de Planejamento e o Ministério do Desenvolvimento Regional, continua executando serviços de investimentos estratégicos na infraestrutura da cidade. Desta vez, a rua Raul Tamburini, localizada no bairro Segundo Distrito, começou a receber os benefícios da pavimentação de tijolos, saneamento básico e infraestrutura da via.

O prefeito Mazinho Serafim acompanhou na manhã desta quarta-feira, 12, os trabalhos de recuperação da rua. “Seguimos firmes, buscando melhorar cada vez mais a vida de nossa população. Tenho fé em Deus que neste ano vamos realizar grandes obras de infraestrutura e tráfego de Sena Madureira”, garantiu.

A pavimentação da Raul Tamburini é executada com apoio de uma emenda parlamentar do então senador, Jorge Viana, no valor de R$ 248 mil. Todo o recurso foi destinado para a obra do município. Além disso, a gestão de Mazinho vai fazer a complementação de mais 55 metros de pavimentação, incluindo obras de saneamento básico, meio-fio e calçada. “Tudo isso com recursos próprios, visando proporcionar para os moradores desse bairro um caminho com melhor trafegabilidade”, afirma o prefeito.

Segundo o secretário de Planejamento, Cirleudo Alencar, a obra vai contemplar aproximadamente 310 metros de pavimentação em tijolo, meio-fio e calçada de passeio. “Esse serviço vai beneficiar diretamente os moradores desse bairro. Seguimos realizando serviços que melhoram a qualidade de vida da população de Sena. Trata-se de um trabalho que não evolui apenas a estética da cidade, mas a vida dos habitantes dos bairros da cidade”.

Na ocasião, a gestão agradeceu a parceria de parlamentares do município, como o vereador Adevaldo Rodrigues, o secretário Cirleudo Alencar e o ex-senador Jorge Viana, pelas emendas parlamentares destinadas para Sena Madureira.