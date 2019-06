Lavando a Lava Jato!

O site The Intercept acaba de expor as entranhas da Operação Lava Jato. Mostra que o ex-juiz federal e hoje ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, orientou as investigações da operação Lava Jato em Curitiba por meio de mensagens trocadas pelo aplicativo Telegram com o procurador da República Deltan Dallagnol, coordenador da força-tarefa. Ainda segundo o site, não havia provas suficientes para condenar o ex-presidente Lula no caso tríplex do Guarujá. Juristas sempre questionaram a forma de atuação do juiz Moro e dos procuradores do Paraná. A Lava Jato agora precisa ser lavada também.

Qualquer um, por mais sóbrio que fosse, que se atrevesse a questionar a Lava Jato era chamado de “petista”, “corrupto”, “comunista” e outros adjetivos impublicáveis. Pessoas levada pelo desejo de lavar o Brasil da corrupção do sistema político-partidário passaram a agredir qualquer um ou entidades que dissessem que o juiz Sérgio Moro era feio. Ou criticar Deltan por ter dito que iria jejuar para que o Lula fosse condenado. A onda antipetista chegava ao seu auge.

O Brasil estava sendo lavado, a justiça de Deus sendo feita! Os comunistas iriam amargar a prisão por seus crimes. Era a cortina de fumaça para encobrir os equívocos da Lava Jato com apoio aberto da Rede Globo. Os mais lúcidos diziam: “Defender a legalidade não é defender corrupção”, “Respeitem o processo legal”. Nada podia ser feito contra os inquisidores que se consideravam acima do bem e do mal.

Os áudios vazados revelam, a princípio, suspeita de conluio na Lava Jato para varrer da política nacional Lula e o Partido dos Trabalhadores. É tão grave o fato como os crimes de corrupção praticados por construtoras e integrantes do PT, MDB, PP, PSDB e a maioria dos partidos que formam as bases dos governos municipal, estadual e federal no presidencialismo de coalizão. A Lava Jato tem que combater a corrupção, mas dentro da Constituição. Fora da lei é ferir de morte do Estado Democrático de Direito. Justiça não é vingança!

A Lava Jato prendeu Lula, elegeu Bolsonaro presidente, alavancou Sérgio Moro para o Ministério da Justiça e contribuiu (com erros da presidenta Dilma Rousseff) para empurrar o país para uma recessão profunda. Depois que o site Interceptor trouxe à tona as falhas graves da Operação, só Deus sabe o que vem pela frente. Esperar que o STF coloque a legalidade e a justiça nos trilhos da CF é pedir demais. Não há como os ministros retrocederem para, por exemplo, anularem a condenação de Lula. Não se trata aqui da pessoa do Lula ou do PT, mas de um processo adulterado, viciado onde há suspeita de que agentes da lei se combinaram para prejudicar pessoas e instituições por não gostarem de suas ideias. O governo federal e o STF vão tentar colocar a tampa do esgoto de volta no lugar. O problema é que o fedor já se espalhou pelo mundo todo. Os urubus estão congestionando os céus de Brasília. Lava Jato, sim! Corrupção, não!

. O vereador Raílson Correia (Podemos), primeiro suplente da coligação que elegeu Manoel Marcos (PRB), vai recorrer à justiça contra a decisão do TRE que decidiu pela anulação dos votos da coligação.

. Segundo Correia, não há um caso se quer, no Brasil, em que situações como a de Manoel Marcos os votos tenham sido anulados.

. De acordo com ele, a decisão da juíza eleitoral Olívia Ribeiro foi correta porque os demais candidatos da coligação não cometeram ilegalidades no processo eleitoral.

. Não deixa de ter razão!

. A briga pela vaga de Manoel Marcos em Brasília é entre Raílson Correia, Tião Bocalom e o PT que sustenta a tese de que o espaço é do Léo de Brito, o Léo do PT.

. Se os votos não forem anulados, Raílson assume sabe se lá quando porque o PRB vai lutar com unhas e dentes para que Marcos fique no mandato.

. O jornalista Marcos solicitou do Tribunal Regional Eleitoral uma consulta para a simulação de quem realmente assume o mandato, porém a Corte só se manifesta oficialmente quando o caso for concluso em todas as instâncias.

. O Acre continua um Estado antipetista.

. É a avaliação que se faz depois da gritaria em favor de Sérgio Moro por funcionários da Saúde que protestavam contra o governo Gladson (que é a favor de Moro).

. Entendeu, Jacutinga!

. Jacutinga é um pássaro de belo canto.

. Depois de tentar falar com alguns deputados sem sucesso uma senhora saiu xingando, me encontra no corredor e desabafa:

. Isso aqui é a casa do ócio!

. Pelo visto era uma professora.

. Consta que o deputado Roberto Duarte (MDB) não gostou da pesquisa da TV Gazeta que o coloca mal avaliado nas pesquisas.

. Roberto precisa se descolar da esquerda, ir para o centro ou assumir de uma vez por toda a direita.

. Não que ele seja esquerdista, mas andou trocando muita figurinha com o PT e PCdoB.

. O Povo ainda vai levar um tempo para, ao que parece, perdoar os erros do PT muito embora tenha tido grandes acertos.

. O vereador Rodrigo Forneck reagiu a divulgação das acusações contra Sérgio Moro e Deltan Dallagnol.

. Disse que o julgamento do ex-presidente Lula foi uma cena de teatro. “Hoje, todo o Brasil tem a certeza de que o Lula é um preso político”.

. São de Rodrigo Forneck as palavras a seguir:

. Ele mesmo já havia pedido que apresentassem provas sobre seu processo.

. O que o The Intercept denunciou deixa claro ao país e ao mundo que o ex-juiz Sérgio Moro e o promotor federal Deltan Dallagnol cometeram crime, sim.

. Rasgaram a Contrição e o Código Penal Brasileiro.

. A gente está diante de uma das maiores fraudes processuais da história do Brasil. O mais grave disso tudo é que o ministro Sérgio Moro não desmentiu nada.

. O que a gente quer é que o processo seja anulado porque está cheio de vícios e se ainda tiver acusação, que o Lula passe por um processo decente, com um juiz e procurador honestos.

. Agora, palavras minhas…

. Todo acusado só deseja mesmo um julgamento justo por mais que seja culpado porque corre o risco de não o ser.

. Bom dia!