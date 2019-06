Homem é baleado após sair de casa de carne na Baixada da Sobral, em Rio Branco

Equipes da secretaria municipal de saúde tiveram que chegar ao extremo esta semana. Ir até a casa de moradores de Rio Branco para convencer as famílias sobre a importância de se imunizarem contra a gripe H1N1, que já matou 17 pessoas na capital.

Isso porque, mesmo com a vacina da gripe liberada para toda a população, os índices de imunização, principalmente nas crianças, continuam em baixa na capital acreana. O Acre, inclusive, é um dos que não conseguiu atingir a meta do público alvo no país.

Foi então que a secretaria resolveu enviar agentes de saúde até a residência das famílias para atingir maior cobertura de vacinação. O primeiro bairro contemplado com a ação foi o Calafate. Nas visitas domiciliares, o foco é imunizar grávidas e crianças, com autorização dos pais ou responsáveis.

De acordo com o secretário da pasta, Otoniel Almeida, pessoas com deficiência ou dificuldade de locomoção também podem solicitar a visita de uma equipe e receber a dose da vacina em casa. “A vacina é segura e é muito importante e necessário que as pessoas sejam imunizadas”.

Segundo a secretaria, um dos motivos para que algumas pessoas não queiram se vacinar é a disseminação de falsos boatos sobre a vacina. Nos últimos dias, a saúde do município realizou um levantamento nos bairros onde existe a maior concentração de crianças e grávidas, para que a equipe possa fazer a imunização. As visitas domiciliares estão previstas para ocorrer até o próximo dia 14 de junho.