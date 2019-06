Governador em exercício recebe representantes da OAB

Governador em exercício se reuniu com membros das comissões de Direitos do Consumidor e de Assuntos Legislativos

O governador do Estado do Acre em exercício, Nicolau Junior, recebeu representantes de duas comissões importantes da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Acre (OAB/AC), na manhã desta quarta-feira, 12, na Casa Civil.

Nicolau Junior, que é presidente da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), assume o governo do estado num momento em que o governador Gladson Cameli e o seu vice, Major Rocha, cumprem agenda fora do estado.

“Viemos apresentar projetos de lei que elaboramos na nossa secção para auxiliar os nossos deputados da Aleac, se eventualmente, eles já não tiverem apreciando temas importantes de interesse da população”, afirma Andréia Regina Nogueira, que é presidente da Comissão de Direitos do Consumidor, da OAB/AC.

Ela veio acompanhada do colega advogado Matheus Costa Sarkis, que é presidente da Comissão de Assuntos Legislativos. De acordo com os advogados, questões como os serviços de distribuição de energia elétrica e de telefonia, por exemplo, precisam de uma atenção especial dos parlamentares, de modo a resguardar garantias fundamentais para a proteção das pessoas.

Do governador Nicolau Junior, os membros da OAB/AC obtiveram a garantia de que poderão trabalhar em conjunto com a Secretaria-Executiva da Aleac para alinhar seus projetos aos que eventualmente já existem e que aguardam aprovação para virar lei.

Resley Saab – Agência de Notícias do Acre