Gladson faz intervenção branca e nomeia Ricardo França

Um decreto assinado pelo governador Gladson Cameli e publicado no Diário Oficial da última segunda-feira (10), quase passou desapercebido.

De acordo com o publicado, o chefe da representação do Acre em Brasília, advogado Ricardo França, passa a ocupar sem prejuízo de suas funções, o cargo de coordenador do Gabinete do Governador que, não por acaso, funciona em Rio Branco.

Ricardo, que está no Peru com o governador, já vinha cumprindo essa função extraoficialmente, mas sem o poder formal que lhe foi conferido no decreto.

O decreto, aliás, muda completamente a estrutura do núcleo duro do governo do Estado e reforça a nova, mas nem um pouco nova, tropa de choque do governador e revela uma disputa interna de poder.

Até então o gabinete do governador era coordenado por Rosângela Pequeno que, segundo fontes governamentais, costuma responder diretamente ao conselheiro do Tribunal de Contas, Antônio Malheiro e ao chefe do Gabinete Civil Ribamar Trindade.