Gestor mineiro compara solidariedade ao Acre à Brumadinho: “agora é nossa vez de ajudar”

O diretor assistencial da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), Marcelo Lopes Ribeiro, disse que as queimaduras da criança acreana vítima da explosão do baro em Cruzeiro do Sul estão concentradas na face e em membros. Ele prevê que sete outras vítimas chegarão ao hospital nas próximas horas.

Lopes comparou a solidariedade do povo mineiro aos acreanos ao que aconteceu na tragédia de Brumadinho, lembrando que Minas Gerais tem uma dívida com o país, que recebeu ajuda de vários estados na ocasião do rompimento da barragem. “Agora é a nossa vez de ajudar”, afirmou o diretor.