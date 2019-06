Corrida SESI do Trabalhador será realizada neste domingo

Uma dupla tentativa de homicídio foi registrado em Rio Branco. Os garis Edson Fernandes Sousa da Silva, 24 anos e Wiliam da Silva Santos, 26 anos, foram raptados e baleados na manhã desta segunda-feira (10), na rua X, no Conjunto Aroeira, região do Calafate.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, os trabalhadores estavam roçando na região do Aroeira, quando quatro homens não identificados se aproximaram a pé e de posse de armas de fogo os renderam e levaram os garis para dentro de uma área de mata para executar as vítimas. Ao receberem as informações de que os garis não eram membros de facção, os criminosos ainda efetuaram três tiros contra os trabalhadores, Edson foi ferido com um tiro de raspão no peito e na perna e Wiliam com um tiro pé. Após a ação os criminosos fugiram do local e os garis saíram da mata pedindo ajuda.

Populares acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que prestou os primeiros atendimentos e conduziu as vítimas ao pronto socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Policiais Militares do 4°Batalhão se deslocaram até o local, buscaram informações e saíram em busca de prender os autores do crime, porém ninguém foi encontrado.

Agentes da Delegacia de Homicídios e proteção à Pessoa (DHPP) já iniciaram as investigações em busca de identificar os criminosos.