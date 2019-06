Candidatura de Jéssica ao senado é lançada pelo pai

A deputada Juliana Rodrigues (PRB) subiu pela primeira vez a tribuna da Assembleia Legislativa após ter o seu mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral no início desta semana, e afirmou está feliz com a decisão da justiça.

Usando o mesmo vestido que usou em sua posse em fevereiro, Juliana relatou a sua situação perante os demais parlamentares. “Eu estou muito feliz de vestir o vestido da minha posse. É como se eu tivesse ganho a eleição novamente. A minha vida é feita de desafios. Eu perguntei pra Deus porque tudo isso, senhor? Ele me disse que não seria fácil”, disse.

A parlamentar afirmou que as pessoas esperam encontrá-la deprimida. “Isso nao vai ocorrer jamais. Eu estou aqui porque Deus permitiu que eu estivesse aqui. Eu respeito a decisão da justiça. Quero parabenizar meus advogados, quero elogiar os juízes que tomaram suas decisões com base em suas consciências”, destacou.

A deputada do PRB aproveitou a oportunidade para alfinetar seus suplentes que ficam “urubuzando” o seu gabinete. “Tinha suplentes que já estavam postando, dizendo que já tinham comprado terno e que no dia seguinte já estariam assumindo seus mandatos. Eles esqueceram que não dependia deles. Dependia da justiça. Os juízes me deram a oportunidade de recorrer ao meu mandato no cargo Não fiquem urubuzando no meu gabinete não. Se justifiquem com o povo. Parem se semear espinhos”, criticou.

“Eu quero dizer as mulheres e as crianças que nossos projetos não pararam. Eu tenho certeza que o povo do meu Estado está do meu lado. Eu não sou criminosa. Eu não forcei ninguém a votar em mim”, enfatizou a parlamentar afirmando ser “uma mulher de Deus”.

Após o discurso, Juliana foi aplaudida pelos deputados que participam da sessão da Aleac.