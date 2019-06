Bombeiros encontram camisa de jovem desaparecido no Rio Acre, em Xapuri

As equipes de busca, composta pelo serviço de investigação da delegacia de Polícia Civil do município de Xapuri e de resgate do Corpo de Bombeiros do município de Epitaciolândia encontraram nessa segunda-feira, 11, uma blusa que, segundo os familiares, seria do adolescente Airysson Farias, de 15 anos, que sumiu enquanto tomava banho nas águas do Rio Acre.

O objeto foi encontrado nas proximidades de onde jovem foi visto pela última vez, próximo ao Mirante Bar, localizado na região central de Xapuri. Ele estava acompanhado de amigos quando desapareceu.

Os serviços de busca ao corpo do rapaz continuam nesta quarta-feira, 12, o caso segue sendo investigado.

Segundo a polícia local informou ao portal O Alto Acre, a linha de investigação leva a hipótese de o adolescente ter se afogado nas águas do Rio Acre.