Agentes de saúde visitam famílias para imunizar população contra gripe H1N1

O prazo para os trabalhadores sacarem o abono salarial do PIS e Pasep relativo ao ano-base 2018 termina em 28 de junho, mas um grupo de 4.597 acreanos ainda não foram receber esses direitos. Ou seja: mais de R$ 14,6 milhões estão no banco à espera de seus donos no Estado do Acre.

No Brasil o número é bastante significativo, pois mais de 2,2 milhões de pessoas ainda não retiraram os valores a que têm direito. Isso significa que ainda há mais de R$ 6,5 bilhões de recursos do abono salarial disponíveis e que ainda não foram sacados, considerando o balanço de todo o Brasil.

Os valores do abono salarial começaram a ser pagos em 17 de janeiro e, desde então, mais de 22,4 milhões de trabalhadores já retiraram os valores a que tinham direito, somando mais de R$ 17 bilhões liberados. O saque poderá ser realizado em agência bancária do Estado do Acre.