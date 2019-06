Zen diz que Moro “merece ir para o inferno” e Gerlen rebate: “o Lula está lá faz tempo”

O vazamento das conversas sigilosas entre o então juiz Sergio Moro na época e o procurador Deltan Dallagnol no último final de semana foi o principal tema abordado pelos deputados na Assembleia Legislativa na manhã desta terça-feira, 11.

Primeiro a tocar no assunto, o deputado Daniel Zen (PT) classificou as conversas como “promíscuas”. “Isso é coisa de bandido. Uma pessoa dessa é do mau, merece ir para o o último ciclo do inferno de Dante”, desabafou o petista., ressaltando ainda que o ex-presidente Lula “é inocente”.

O petista ainda disse ainda que Moro “é um pilantra”. A fala do deputado foi retirada pela Mesa Diretora da taquigrafia da casa e o parlamentar Desabafou. “Podem a ter tirar do discurso, mas eu não retiro”, disse.

Em resposta a Zen, o ex-líder do governador, deputado Gerlen Diniz (Progressistas), afirmou que “se o Moro merece ir para o inferno, o Lula já está lá faz tempo. Ele é um bandido condenado”, disse.

Gerlen ressaltou ainda que aguarda mais vazamentos para formar um juízo de valor do caso e que essas conversas não anulam “o fato do PT e o Lula terem roubado o país”.