Vítimas de explosão já fazem tratamento em Belo Horizonte

Nas obras da Ponte do Madeira a previsão é que os últimos 17 metros para ligar as duas margens sejam concretados até o fim deste mês de junho. Se isso acontecer já será possível cruzar caminhando de um lado e outro do rio pela ponte. Mantido o ritmo atual é possível que a pretensão do governo do Acre realizada e a ponte esteja inaugurada em setembro.

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) demonstrou otimismo após receber a garantia do Ministério da Integração de que vai haver recursos para a construção dos acessos, obra que deve começar tão logo for concluída a parte estrutural.