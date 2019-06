Trecho do bairro Capoeira será interditado para realização de arraial

A prefeitura de Rio Branco, por meio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans), informou nesta terça-feira, 11, que irá interditar a Rua Manoel Cesário, no trecho que compreende a Travessa Nildo Santos até a rotatória, no Bairro Capoeira, para realizar o II Arraial do Bairro Capoeira.

A interdição da via para realização da festa junina será nos dias: 14, 15, 16, 22, 23, 24, 28, 29 e 30 de junho de 2019.

A prefeitura destaca que a realização do evento na rua cumpre todos os requisitos do Código de Trânsito Brasileiro – CTB. Esta será a segunda edição do arraial no local.