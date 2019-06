Raimundinho da Saúde vai entrar na justiça contra decisão do TRE

O acidente com uma embarcação no Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, na semana passada vitimando 18 pessoas tem gerado uma grande corrente de solidariedade para atender a todos

Na noite desta segunda, (10), uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB), seguiu para Belo Horizonte transportando o senhor Umberto da Conceição de Oliveira, 39, que teve 80% de seu corpo queimado, e o menor P. V. F. S., com queimaduras em 17% do corpo. Eles foram transferidos já no início da manhã de hoje para o Hospital João XXIII, referência em queimados no Brasil e América Latina.

De Lima, o governador Gladson Cameli expediu noite desta segunda-feira (10), uma nota agradecimento por todo o apoio que vem recebendo de profissionais de Saúde no Acre e fora do Acre, lembrando que sua gestão ao tem medido esforços para apoiar as vítimas e seus familiares.

A nota do governador, que segue abaixo, é um dos assuntos comentados do início desta manhã nas redes sociais do Acre.

“Todo meu agradecimento e da população acreana pela atenção especial da Sociedade Brasileira de Queimaduras – SBQ, na pessoa de seu presidente, Dr. José Adorno, que concentrou esforços e viabilizou a disponibilização de vagas para os pacientes em estado grave. Na pessoa da secretária de Saúde do Estado do Acre, Dra. Mônica Feres, agradeço a equipe multiprofissional apoiados pelo Centro Técnico de Queimados (CTQ’s) da Rede Integrada do SUS; ao Governo de Goiás, na pessoa do secretário de Saúde, Ismael Alexandrino e da direção do Hospital Estadual de Urgência do Noroeste de Goiânia – HUGOL. Da mesma forma declaro nossa gratidão ao gerente assistencial da Fundação Hospitar do Estado de Minas Gerais – Fhemig, Dr. Marcelo Lopes, que acionou o Plano de Catástrofe para acolher o máximo de pacientes. Agradecemos também a Secretaria de Saúde do Distrito Federal – SES/DF, por meio da Unidade de Traumatologia de Queimados – UTQ/HRAN, para receber pacientes que estão em enfermaria. Nossa gratidão a diretoria da Sociedade Brasileira de Queimaduras – SBQ, aos presidentes e coordenadores de regionais que avaliaram a possibilidade e comprometimento em entender as vítimas do gravíssimo acidente. Muito obrigado, ainda, ao Dr. Welber de Lima, diretor do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco – Huerb, Drs. Renato e Ozy do Hospital Regional do Juruá, além da Central de Regulação do Acre, a todos os profissionais da Secretaria de Estado de Saúde e a sociedade civil pelo solidariedade para com as vítimas e seus familiares, disse o governador na nota.