Projeto Criança Feliz arrecada doações para o 8º Bazar Solidário

Os voluntários do Projeto Criança Feliz já iniciaram os preparativos para o 8º Bazar Solidário. Para promover o evento, que está marcado para o próximo dia 6 de julho, o grupo está arrecadando doações de roupas, sapatos, calçados, bolsas, utensílios domésticos, bijuterias e outros produtos que estejam em bom estado de conservação.

Além da comercialização de produtos novos e usados super baratos, o Bazar Solidário, assim como nos últimos anos, venderá deliciosos pratos como feijoada, rabada, estrogonofe, galinha picante, além de bolos, tortas e outros doces. Quem quiser contribuir com doações pode entrar em contato pelos números 9 9948-9750, 9 9224-1408, 9 9231-9287 ou 9 9997-5649.

“Estamos mobilizados para realizar mais uma vez o nosso já tradicional Bazar Solidário. Toda doação será muito bem-vinda. É sempre importante deixar claro que todo o valor arrecadado será revertido em prol de comunidades carentes na programação que fazemos com as crianças nos bairros no dia 12 de outubro e também para doações de cestas básicas no período natalino”, destaca a coordenadora do Projeto Criança Feliz”, Karen Araújo.

A programação do Bazar Solidário, que será realizado a partir das 10h na rua Vicente P. de Lucena (rua atrás da Malharia Ponto Sem Nó), no bairro Vila Ivonete, também deverá contar com leilões de diversos produtos, atrações para crianças, além de uma rifa no valor de R$ 300. Quem quiser concorrer ao prêmio da rifa, basta comprar um bilhete que está sendo vendido por R$ 2 pelos voluntários do projeto. Mais informações sobre o Projeto Criança Feliz estão disponíveis no Facebook e no Instagram @projetocriancafelizacre.