Operação Verão completa um mês nas ruas de Rio Branco

Faz um mês que a Operação Verão está nas ruas. São diversos os pontos da cidade recebendo as equipes da Prefeitura de Rio Branco. A prefeitura garante que tem atuado com 33 equipes e mais de 700 trabalhadores envolvidos. O trabalho também é composto por limpeza, calçadas, jardinagem, iluminação pública.

Segundo a prefeita Socorro Neri, ninguém quer que as coisas se resolvam mais do que ela. “Acontece que, gestão pública se faz – antes de tudo – com responsabilidade. Temos um orçamento bem menor do que o nosso número de demandas. E se tem uma coisa que essa gestão valoriza é a responsabilidade com o dinheiro público. A Operação Verão pode não solucionar tudo. Mas acreditem, ela fará a diferença”, disse a prefeita.

Durante esse primeiro mês de operação, alguns lugares já passaram pelos serviços da Operação. Ao todo, os trabalhos devem atingir cerca de 1.500 ruas e 227 bairros da capital. Serão utilizados, neste serviço, cerca de 60 mil toneladas de massa asfáltica.

O diretor-presidente da Empresa Municipal de Urbanização (EMURB), Marco Antônio Rodrigues, que é responsável por grande parte do cronograma da operação, comentou sobre o objetivo do trabalho que está nas ruas: “Nós começamos pelos pontos mais críticos e seguiremos por todos os locais que precisem dos serviços, até deixar a cidade em condições adequadas e seguras para o trânsito de veículos e pedestres”, declarou.

O que já foi feito?

Os números desse primeiro mês já apontam um total de 70 ruas trabalhadas, algumas foram praticamente refeitas por completo. Isso totaliza um número de 32 bairros já beneficiados e 3.800 toneladas de massa asfáltica utilizada. Esses são números referentes ao intervalo entre 8 de maio e 8 de junho, ou seja, o início dos trabalhos.