Minoru Kinpara e Mara Rocha desbancam Socorro Neri em 1ª pesquisa de intenção de votos

Na noite desta segunda-feira, 10, a TV Gazeta, afiliada Rede Record, divulgou os números das intenções de votos de uma pesquisa realizada pelo Instituto Real Time Big Data, responsável pela elaboração de pesquisas da Rede Record em todo o país.

De acordo com o levantamento, na pesquisa estimulada, o ex-reitor da Universidade Federal do Acre (UFAC) e candidato derrotado ao senado pela Rede nas eleições de 2018, Minoru Kinpara, aparece liderando as intenções de votos com 24% da preferência. Na segunda colocação aparece a deputada federal Mara Rocha (PSDB) com 18%. Já na terceira colocação aparece Raimundo Angelim com 9%. Na quarta posição surge Coronel Ulysses com 8% e na quinta colocação aparece a atual prefeita da cidade, Socorro Neri (PSB) com apenas 7%.

O atual articulador político do governo Gladson Cameli e candidato derrotado ao senado pelo PT, Ney Amorim, aparece com 5%, empatado com o deputado estadual Roberto Duarte (MDB), que também registrou 5%. Luziel Carvalho registrou 1% e o secretário Thiago Caetano, da Seinfra, marcou 2%. Brancos ou nulos registraram 8%. Não sabem ou não responderam, ficou na casa dos 13%.

A pesquisa espontânea do Real Time Big Data mostra Minoru, Mara Rocha e a prefeita Socorro Neri empatados tecnicamente. Kinpara aparece na frente com 6% enquanto Mara e Socorro marcam 5% cada uma. 3% dos eleitores dizem votam no Coronel Ulysses e 2% em Raimundo Angelim. Ney Amorim e Roberto Duarte registraram 1% cada um. 2% falaram em outros candidatos. 13% votaram branco ou nulo e 62% não sabem ou não responderam.

O levantamento da TV Gazeta também trouxe a tona o seguinte questionamento: “Se a eleição fosse hoje, você votaria na eleição da atual prefeita?”. A resposta foi surpreendente e mostra o desgaste de Socorro Neri perante a opinião pública. Segundo os números divulgados, 70% afirmaram não votar na atual prefeita e 12% não sabem ou não responderam. Apenas 18% afirmam que votaria na gestora.

A pesquisa ouviu 780 eleitores em Rio Branco entre os dias 6 e 7 de junho. A margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%.