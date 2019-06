Maria Alice manda para casa “afilhados” de Alan Rick que não pediram para sair da SEPLAN

O governador Gladson Cameli quando retornar da agenda internacional que cumpre no Peru poderá agir como bombeiros e tentar rescaldar uma crise que pode até ter contado com sua anuência, mas que tem o DNA da supersecretária Maria Alice e a ala do MDB do Acre ligada ao deputado federal Flaviano Melo que aos poucos vai se ramificando nas pilastras do Palácio Rio Branco.

Colocando as garras de fora, Maria Alice mandou para casa mais cedo ontem (10) sem direito a recreio, todos os “afilhados” do deputado federal Alan Rick (DEM-AC). A Operação conhecida nos corredores da Secretaria de Planejamento como “Limpa Gavetas” não poupou nem nomeações da cota do Palácio Rio Branco.

“O clima é de terror em todo o prédio” disse um dos exonerados que pediu para não ter seu nome revelado.

O mais grave é que várias operações que estavam prontas para acontecer estabelecidas em cronogramas de investimentos internacionais como o Proinveste e PIDS V, ficam brecadas com as exonerações comandadas por Maria Alice.

Na secretaria ninguém está autorizado a falar sobre o assunto. Ainda não se sabe qual será a extensão das exonerações feitas pelo governador ao grupo de “afilhados” de Alan Rick e se a medida é uma resposta a aproximação do ex-secretário de planejamento, Raphael Bastos, ao grupo do deputado Fagner Calegário (sem partido) e deputados do PCdoB.

A Casa Civil não informou quais critérios serão utilizados para a ocupação dos cargos estratégicos no setor considerado o coração da gestão pública. A sede do MDB teve uma segunda-feira bastante movimentada.

O Diário Oficial desta terça-feira (11) apresenta uma série de nomeações feitas em cargos de direção e CECs 6 e 7 em locais estratégicos da SEPLANG assinadas pelo vice-governador Major Rocha.

O deputado federal Alan Rick teve conhecimento sobre o fato minutos antes de embarcar de volta à Brasília. Alan fez uma visita pela manhã à Clínica do Rim, em Rio Branco e elogiou o trabalho de equipe da saúde. O parlamentar ainda não se manifestou oficialmente sobre o assunto.