Major Rocha torna sem efeito decreto que exonerou filho do senador Márcio Bittar

A articulação do Governo do Estado com o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, e com as Forças Armadas e Força Aérea Brasileira (FAB), está viabilizando a transferência dos pacientes que foram vítimas da explosão ocorrida no último dia 7 deste mês, no Juruá, para hospitais de referência no país.

Na segunda-feira,10, às 21h, foi realizada a transferência de duas vítimas que estavam internadas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital da Criança e UTI do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (HUERB).

A aeronave da FAB que realizou o transporte de P. V. F. da S., 4 anos, e Umberto da Conceição de Oliveira ,38 anos, fez um pouso para abastecer em Cuiabá e seguiu direto para Belo Horizonte, Minas Gerais. Os mesmos saíram da capital Rio Branco, estabilizados e com chegada às 5h da manhã desta terça-feira,11, e foram internados no Hospital João XXIII.

Ainda nesta terça, 11, está prevista a transferência de mais duas vítimas: Valdir Torquato da Silva, 52 anos, e Francisco Luna dos Santos, 46 anos, que estão internados no Hospital do Juruá em Cruzeiro do Sul. Os pacientes serão transferidos para o mesmo Hospital em Belo Horizonte, pela FAB, dependendo da sua evolução clínica.

Outro importante e fundamental aliado do Governo do Estado, em garantir o atendimento especializado e de referência, está sendo a Sociedade Brasileira de Queimaduras (SBQ), na pessoa de seu presidente, Dr. José Adorno, que concentrou esforços e viabilizou a disponibilização de vagas para sete pacientes em estado grave.

A ajuda de custo para os acompanhantes das vítimas também já está sendo viabilizada pelo Estado, por meio do Tratamento Fora de Domicílio (TFD).