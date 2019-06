Líder comunitário acusa diretor do Deracre de não cumprir acordo durante festa em Xapuri

Neste último final de semana, aconteceu a maior festa popular de Xapuri. O aniversário do bairro da Sibéria é atualmente o evento mais concorrido do município e chega a atrair mais de 5 mil pessoas da própria cidade e de municípios vizinhos.

Mais um problema de última hora, quase estraga a festa. É que para chegar ao bairro da Sibéria é preciso atravessar o rio Acre. Segundo o Presidente da Associação de Moradores do Bairro da Sibéria, João Jorge Cosmo da Silva, por ocasião da festa e das milhares de pessoas que se deslocam até o bairro, o diretor-geral do Deracre, Ítalo Medeiros, garantiu que a balsa funcionaria 24 horas.

Segundo, João Jorge, o gestor não cumpriu com a palavra. “No primeiro dia do evento, com milhares de pessoas participando, chega o pessoal do Corpo de Bombeiros dizendo que os funcionários iam fechar a balsa porque o diretor do Deracre não tinha autorizado eles trabalharem durante a festa. Eu fui até lá e ouvi a mesma coisa. A Associação de Moradores tinha duas alternativas: ou pagava para continuar funcionando ou deixava milhares de pessoas sem ter como atravessar o rio e voltar para casa”.

Segundo João Jorge, a associação pagou mais de 1.800 reais aos trabalhadores da balsa. O líder comunitário diz que a revolta maior é que no ano passado, o atual governador Gladson Cameli, que era deputado federal à época, prestigiou a festa e viu a grandiosidade do evento. Para João Jorge, Gladson não tem conhecimento do que aconteceu.

“Ano passado, como era ano político Gladson esteve aqui e foi muito bem recebido. O que o Ítalo fez foi humilhante e o Deracre tem feito a gente passar por situações muito difíceis. O próprio Deracre tem 8 servidores para trabalhar na balsa e simplesmente mandaram para casa, desrespeitando o que tinha combinado com a associação”, diz João Jorge.

Consultado pela nossa reportagem, Ítalo Medeiros, afirmou apenas que “levamos uma das melhores balsas que já operaram na região. Fizemos um contrato, pensando na festa da Sibéria também. Pactuamos operar de acordo com a demanda”, afirmou.