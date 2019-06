Encontro de empresas juniores ocorre pela 1ª vez em Rio Branco neste sábado (15)

As buscas pelo corpo de uma criança de 2 anos, que desapareceu nas águas do rio Moa, no município de Mâncio Lima, há três dias, foram encerradas pelo Corpo de Bombeiros no último domingo (9). O menino sumiu na última quinta-feira, dia 6, quando caiu na água depois que duas embarcações de pequeno porte se chocaram.

O impacto entre os dois barcos foi tamanho, que arremessou ao rio, além de objetos pesados, um motor e duas crianças. Uma conseguiu ser socorrida, outra continua desaparecida.

De acordo com a equipe dos Bombeiros, as embarcações seguiam rumo em destinos contrários, uma com cinco pessoas, com as duas crianças, que seguiam da comunidade Zulmira para a cidade e na outra, tinha apenas duas pessoas, navegando em sentido contrário.

O comandante do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul, capitão Oliveira, alerta para os cuidados de navegação pelo rio nesta época do ano, pois o manancial apresenta muitos troncos e areia, que podem ocasionar acidentes semelhantes.