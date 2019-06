Citados em pesquisa para prefeito opinam sobre o resultado

A primeira pesquisa de intenção de votos para as eleições do ano que vem em Rio Branco, foi comentada pelos principais nomes apontados pelos mais 780 eleitores entrevistados. A pesquisa foi contratada pela Rede Record e realizada pelo Instituto Real Time Big Data.

Quem aparece à frente com 24% da preferência do eleitorado é o ex-reitor da UFAC e candidato derrotado ao Senado Federal nas últimas eleições, Minoru Kinpara.

“Fiquei feliz com o resultado. Acredito que ainda é muito cedo, já que falta mais de um ano para a eleição. Eu não fiquei surpreso porque desde que terminou as últimas eleições, por onde tenho andado existe um sentimento por parte da população para que coloque meu nome à disposição’, disse Minoru.

Em relação ao partido que irá se filiar, Kinpara afirma que ainda não decidiu, mas confirmou que o namoro mais forte é mesmo com o PSDB. “Eu tenho uma conversa avançada com o PSDB. Há uma possibilidade muito grande, mas não é algo ainda definido”.

E segundo os números da pesquisa, é também do PSDB a segunda colocada nas intenções de voto. Com 18%, aparece o nome da deputada federal Mara Rocha. “Fiquei feliz e emocionada com o carinho da população de Rio Branco que, mais uma vez me abraça. Antes, com 30 mil votos para deputada, agora se lembrando do meu nome para a prefeitura. Entretanto, nesse momento o meu foco está no mandato e nas importantes reformas que teremos que votar, principalmente no pacote anticrime sugerido pelo Ministro Moro”, disse a parlamentar.

Já o ex-candidato ao governo do Acre pelo PSL e outro prefeiturável, Coronel Ulysses, se disse muito satisfeito com o índice de 3% na pesquisa. “Minha avaliação é que fomos muito bem. Nós não temos mandato, não estamos no poder, já que não temos cargos a nível federal, estadual e municipal. Estamos indo apenas com o nosso próprio nome. Por isso a avaliação é muito positivo ser lembrado por tanta gente”.

Roberto Duarte, deputado estadual pelo MDB, apareceu com 5% da intenção de voto. “Pesquisa é questão de momento, frisa-se que nesse momento temos um recall eleitoral das últimas eleições. Eu não sou pré candidato a prefeito, mas mesmo assim apareci nas pesquisas de intenção de votos, fiquei feliz por ser lembrado pela população de Rio Branco”.

O atual secretário de infraestrutura do governo do estado, Thiago Caetano, pode ser o ungido de Gladson Cameli para concorrer a prefeitura. Ele, assim como fez Duarte, lembrou da memória eleitoral. “É normal esses nomes à frente por causa da memória eleitoral recente. Fico bastante feliz em ser lembrado, mas por enquanto o nosso foco e dedicação são exclusivos aqui na Seinfra”.

Quem não esconde o interesse em disputar a prefeitura de Rio Branco é atual superintendente do Ministério da Agricultura, Luziel Carvalho. “Fiquei muito feliz. A gente aparecer em uma pesquisa com tantos nomes conhecidos na política é muita satisfação”.

A prefeita Socorro Neri, o ex-candidato ao senado, Ney Amorim e o ex-prefeito de Rio Branco, Raimundo Angelim, também citados na pesquisa, foram procurados, mas não se manifestaram sobre os números de intenção de votos para a prefeitura da capital.