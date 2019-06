Um adversário forte!

. Fomos a Sena Madureira ontem à tarde (eu e o Crica), conversamos bastante com o prefeito Mazinho Serafim (MDB) que nos mostrou sua usina de beneficiamento de castanha.

. Paga a bagatela de R$ 44 mil de energia por mês, gera mais de 80 empregos diretos.

. Como prefeito, prepara o asfaltamento de 40 ruas, ou seja, 20 quilômetros de pavimentação.

. Quem se habilita a enfrenta-lo nas urnas?

. Será um candidato muito difícil de ser batido.

. A operação tapa-buracos com barro vermelho na BR-317 até Brasiléia continua, vai muito bem obrigado!

. Vale destacar a excelente recuperação da AC-40 entre Rio Branco e Senador Guiomard, trabalho de quem tem vergonha.

. Na capital a operação tapa-buraco segue em ritmo de uma “boa siesta”!

. Mas tá indo, como diz o seu Juca:

. “A obra passa, mas o transtorno fica”!

. A cassação dos deputados Manoel Marcos e doutora Juliana, ambos do PRB, não é em definitivo, cabe recursos no TRE e no TSE.

. Vai dá o que falar!

Assunto pra mais de um ano na imprensa.

. O que muitos estranharam na decisão da Corte Eleitoral foi a anulação dos votos recebidos pelos cassados.

. Há quem diga que a anulação dos votos só se dá se o flagrante tivesse ocorrido antes do dia da eleição.

. Foi depois.

. Mantido a anulação dos votos os beneficiados passam a ser Tião Bocalom (PSL) e Pedro Longo.

. Do contrário, Raílson Correia e André da Farmácia.

. Muito pano pra mangas, também!

. Só para fechar sem traumas:

. A Operação Lava Jato tem sim a sua importância no combate a corrupção (dentro da lei, óbvio).

. Fora da lei, se iguala aos criminosos!

. Bom dia!