São João sem dinheiro no bolso para cerca de 8 mil acreanos que recebem BPC

A tradicional festa de São João para milhares de acreanos pode ser sem dinheiro no bolso. O presidente Jair Bolsonaro publicou no Twitter, na noite do último sábado (8), uma mensagem afirmando que o governo não terá recursos para pagar benefícios se o Congresso não aprovar o PLN4 de crédito suplementar de R$ 248,9 milhões.

De acordo com o site Congresso em foco, caso o projeto não seja aprovado, segundo Bolsonaro, o Benefício de Prestação Continuada (BPC), que atende a idosos e pessoas com deficiência em situação de miserabilidade, terá que ser suspenso já no próximo dia 25, e outros repasses, como o Bolsa Família, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e o Plano Safra também serão interrompidos nos próximos meses.

O projeto encontra-se em tramitação na Câmara dos Deputados desde março. Caso, dentro de 15 dias, a matéria não for aprovada programas importantes serão afetados. São R$ 30 bilhões apenas para o BPC em 2019.

Segundo a regra de ouro, o governo não pode utilizar crédito vindo de títulos públicos sem antes submeter à análise do Congresso Nacional. O objetivo é evitar que o governo federal aumente a sua dívida para pagar despesas correntes como pagamento de folha de salários e benefícios como no caso do BPC.

Só na região Norte, são quase 200 mil idosos que dependem desse benefício. Amazonas (46.856) e Pará (91.822) têm o maior número de beneficiários. No Acre o número chega a casa dos 8 mil beneficiados.