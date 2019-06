Militar que atropelou e matou mulher é solto e deve responder por homicídio em liberdade

Um médico especialista no tratamento de queimaduras virá do Centro-Oeste brasileiro cuidar dos pacientes vítimas da explosão que ocorreu numa embarcação na última sexta-feira, 7, no município de Cruzeiro do Sul, que ainda estão internados nos hospitais de Rio Branco e no Juruá. O profissional deve chegar nesta terça-feira (11).

Pacientes em estado de saúde mais graves serão encaminhados para Brasília ou Goiânia, para um hospital especializado no tratamento de queimaduras no corpo. De acordo com o governador Gladson Cameli, foi pedido que todas as forças do estado estejam presentes para dar atenção que o caso necessita.

“Isso para que possamos amenizar a dor dessas pessoas com uma logística mais rápida. Colocar presença do estado para salvar as vidas. Infelizmente tivemos um óbito”, afirma Gladson.

Equipes da secretaria de saúde do Acre estão em contato com hospitais de Brasília para receberem o suporte necessário. “Não vai ser por causa de burocracia que as vítimas vão esperar aqui. Queremos fazer translado o quanto antes, nem que eu tenha que pagar do meu bolso pra hospital particular”, diz o governador.

Profissionais da saúde no Acre receberão treinamento do médico especialista que chega nesta terça-feira, para melhor atender os pacientes internados. Segundo o governador, “alguns pacientes vão permanecer aqui, onde médicos vão fazer treinamento para dar atendimento a essas vítimas”.

O próprio Gladson visitou uma criança que está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), do Huerb, na capital, e garantiu que a situação dessas pessoas é gravíssima. Durante o programa de rádio ‘Fale com o Governador’, nesta segunda-feira, 10, Cameli fez um alerta quanto às regras de navegação nos rios, principalmente no interior do Estado. “É preciso respeitar as leis. Carregar combustível com humanos? Não estou chamando atenção, mas um alerta, pois no interior tem situações que as pessoas precisam se normalizar”, finalizou.