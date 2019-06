Jovem é encontrado morto com mãos amarradas na Transacreana

Mais um homicídio com características de execução foi registrado na capital acreana. Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto com marcas de agressões e perfurações de tiros pelo corpo, na manhã desta segunda-feira (10), no Ramal do Riozinho do Rola, na região da Transacreana.

O jovem, de aproximadamente 23 anos, foi achado com as mãos amarradas e com marcas de tiros no meio da estrada por moradores que passavam pelo local.

A Polícia Militar foi acionada e ao chegar na região isolou a área para facilitar o trabalho da perícia.

Na região, ninguém soube informar sobre a morte e disseram que a vítima não é do local.

O cadáver foi removido e conduzido ao Instituto Médico Legal (IML) para identificação e o exame cadavérico.

Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no local e já iniciaram as investigações em busca de identificar os autores do homicídio.

A Polícia ainda não sabe qual a motivação do crime.