Jéssica Sales fortalece Educação e Saúde em Epitaciolândia com entrega de veículos

Na última sexta feira, 7, a a Deputada Federal Jéssica Sales (MDB) esteve no município de Epitaciolândia , no Alto Acre, cumprindo agenda. A visita da parlamentar foi marcada pela entrega de veículos, sendo três ônibus e uma van para fortalecer as ações nas áreas da Educação e da saúde no município.

Recepcionada pelo Prefeito Tião Flores (PSD), a primeira dama Sandra Costa, secretários municipais e vereadores, Jéssica participou de solenidade na Câmara Municipal.

No total são três ônibus adquiridos por meio de recurso extra orçamento pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE pelo programa Caminho da Escola, totalizando R$ 727.150,00 reais e mais uma Van adaptada no valor de R$190,00 reais.

Os recursos conquistados pela parlamentar se aproximam de R$1 milhão de reais somente na entrega desses transportes. “Chegam em momento oportuno para mudar a realidade dos nossos estudantes que tinham uma carência muito grande de ônibus para chegar até as escolas, eram apenas dois, a agora com esse apoio da Deputada, temos cinco ônibus para conduzir com dignidade nossos alunos até às escolas”, comentou o Prefeito Tião Flores.

O município também enfrentava grande dificuldade para levar os pacientes que realizam tratamento de hemodiálise em Rio Branco e que até então, não dispunham de um veículo adequado para serem conduzidos até a capital do Estado. Um desses pacientes é o aposentado Francisco Pinho De Farias, 68 anos, que há uma década realiza tratamento de hemodiálise, “ já passei muitas dificuldades, tive que pagar táxi, às vezes, para ir para Rio Branco. Agora com essa van é um alívio pra todos nós pois, temos um transporte garantido para fazer o nosso tratamento, é uma benção mesmo”, salientou o aposentado.

Sales também visitou obras que estão sendo executadas pela prefeitura com recursos próprios e outros locais que precisam ser revitalizados como praças e quadras de esportes e que terão o apoio da Deputada em suas indicações de emendas. “Conseguir esses transportes que certamente vão fortalecer as ações nas áreas da Saúde e da Educação é apenas o começo do meu compromisso com o município de Epitaciolândia, vou continuar fazendo a política de perto da população e sem cores partidárias, onde trato todos os prefeitos de forma igual. O meu objetivo é continuar servindo o meu povo através do meu mandato e trazendo orgulho para nossa população com nossa atuação no parlamento”, destacou Jéssica.

Os próximos municípios a serem contemplados com a entrega de ônibus são Brasileia e Rodrigues Alves, que vão receber um ônibus cada um.