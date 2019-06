Gladson pede que servidores usem camisa de secretarias no aniversário do Estado

Serão comemorados no próximo dia 15 de junho os 57 anos de elevação do Acre à categoria de Estado. A celebração dessa história será realizada pelo atual governo na Gameleira, em Rio Branco, provavelmente no sábado (16). Em entrevista a um programa de rádio na manhã desta segunda-feira, 10, Gladson Cameli fez um pedido peculiar aos servidores públicos do Estado: comparecer ao local da comemoração vestidos com uma camisa branca, pintada com o brasão do Estado e contendo a logo de suas respectivas secretarias na parte posterior.

Para Gladson, o ato denota sinal de paz e patriotismo. “Convido a população e os funcionários para prestigiar o aniversário do Acre. Peço que cada funcionário coloque, compre uma camisa branca e pinte com o brasão do estado, com o símbolo da secretaria e vá para o aniversario”, comentou.

Ele ressaltou não querer que nenhum funcionário vá ao ato por obrigação, mas por amor ao Estado. “Não quero que vá obrigado, quero vá pela própria vontade. Chamo também a população da zona rural para urbana e a classe empresarial para comemorar conosco. Vá de camisa branca, da paz”.

Entusiasmado para a data, Gladson deseja fazer uma caminhada do Palácio Rio Branco até a Gameleira, onde será celebrada oficialmente a ocasião.