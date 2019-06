Dois pratos acreanos no Desafio das 100 Comidas Brasileiras

Por meio de uma enquete, a Revista Bula (www.revistabula.com) perguntou aos leitores quais são os pratos que obrigatoriamente devem ser degustados em cada Estado brasileiro. Do Acre, foram citadas a Baixaria do Mercado do Bosque e a Moqueca do Élcio (restaurante localizado na Avenida Ceará). Os dois pratos estão no “Desafio das 100 Comidas: você provou no máximo cinco dessa lista”.

A enquete pretende mostrar que o Brasil é um país multicultural e essa diversidade é refletida também na gastronomia. Cada um dos 27 Estados brasileiros tem seus pratos típicos, muitos deles uma herança dos países colonizadores. “Em Pernambuco, por exemplo, é costume comer dobradinha, prato típico dos portugueses. Já em Santa Catarina, os pratos alemães, como joelho de porco e torta de maçã, estão entre os preferidos dos catarinenses. A verdade é que, para se conhecer realmente a culinária brasileira, é necessário provar de tudo um pouco em cada região do país”, diz a revista.

A consulta foi feita a colaboradores, assinantes — a partir da newsletter —, e seguidores da página da revista no Facebook e no Twitter. As 100 comidas mais lembradas foram reunidas em uma lista, que contempla alguns pratos famosos em todo o Brasil e outros conhecidos apenas regionalmente. Dessas, diz a revista, só umas cinco foram experimentadas pelos brasileiros.

