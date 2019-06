Sérgio Petecão: único político acreano na lista dos mais influentes em 2019 do Correio Braziliense

Duas mulheres entraram em vias de fato na tarde deste sábado (8) em frente ao Presídio Francisco d’Oliveira Conde, na estrada do Barro Vermelho, em Rio Branco. A motivação da briga foi uma suposta traição e xingamentos pelas redes sociais.

Dois vídeos foram publicados nas redes sociais. No primeiro vídeo gravado dentro de um carro a agressora explica que estava indo no complexo penitenciário para ter um acerto de conta com a mulher. “Estou indo na FOC pegar uma tal de Francisca Rociane pela audácia dela, que ela me esculhambou pelo Facebook, que agora quero saber se ela é mulher mesmo. Não é nem pelo cara que ele não presta, então agora ela vai pegar um pau pra deixar de ser gaiata”.

No segundo vídeo já em frente do portão de entrada da penitenciária é possível observar o momento que a mulher começa a agredir Francisca Rociane, jogando-a no chão e desferindo socos e puxões de cabelo na vítima.

No decorrer das agressões, Rociane chega a pedir socorro, no entanto, uma outra pessoa que estava gravando o vídeo por meio de um celular, avisa para que ninguém se meta na confusão. “Ninguém se mete não, ninguém se mete não, quero ver quem vai se meter aqui”.

A vítima gritava pedindo ajuda e as pessoas em volta parecia não se importar com o que estava acontecendo. Após alguns minutos de briga, as duas mulheres foram separadas por populares.

O presidente do Instituto Penitenciário do Estado do Acre (Iapen), Lucas Gomes, informou a reportagem do ac24horas que a briga entre as mulheres na frente do presídio realmente aconteceu, e que os agentes penitenciários não poderiam intervir na confusão, uma vez que ocorreu fora do complexo penitenciário.