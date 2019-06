Programa de banda larga do Governo Federal almeja comunidades ribeirinhas do Acre

O Governo Federal planeja executar no segundo semestre uma etapa específica para a região Norte do programa de banda larga do Ministério de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia, e que deve atender comunidades ribeirinhas de Rio Branco. O nome provável é Projeto Amazônia Integrada Sustentável (PAIS). O backbone, que também será em parceria com a Rede Nacional de Pesquisa (RNP). O diretor de banda larga do Ministério afirma que boa parte da infraestrutura deverá ser por cabo subfluvial e parte terrestre. Outras comunidades de Estados amazônicos devem ser atendidas. As informações são de Bruno do Amaral, do portal Tele Time.