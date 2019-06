No Acre, semana será marcada por tempo abafado e chuvas pontuais até dia 14

O tempo será nublado com pancadas de chuva no Acre, neste domingo (9). O portal O Tempo Aqui, de Rio Branco, prevê que até o dia 14 de junho o clima no Acre seja de calor abafado e chuvas pontuais, que podem ser fortes e acompanhadas de raios e ventanias em algumas áreas.

A umidade do ar mínima, durante a tarde, varia, entre 55 e 75%, no leste e no sul do Estado, e, entre 45 e 65%, nas demais áreas do Acre.