Mulheres saem no tapa em frente a FOC por suposta traição e xingamento em rede social

As companhias aéreas que operam no Acre reduziram os preços das passagens para os principais destinos nacionais. Os destaques são os bilhetes de ida e volta de Rio Branco para São Paulo disponíveis para compra nesta promoção pelo valor de R$ 763. Para o Rio de Janeiro encontramos passagens de ida e volta para embarque na capital acreana por R$ 621. Quem está no Rio de Janeiro ou São Paulo pode viajar para Rio Branco pagando o mesmo valor, mas é preciso comprar as passagens de ida e volta para ter acesso aos menores preços.

Na semana passada as passagens de ida e volta de Rio Branco para São Paulo e Rio de Janeiro custam nos sites da LATAM e Gol mais de R$ 1 mil. Se você pretende viajar, não deixe de comprar logo os bilhetes. São poucos assentos promocionais e a promoção tem data e hora para acabar. Nos voos diretos da Gol operados a partir deste mês de Rio Branco para Cruzeiro do Sul as passagens de ida e volta custam R$ 229, mesmo valor disponível de Cruzeiro do Sul para a capita acreana.

passagens aéreas baratas estão disponíveis para viagens nos meses de agosto, setembro e outubro deste ano, exceto nos feriados deste período. (Veja todas as regras no final), De Rio Branco para Belém as passagens de ida e volta custam R$ 789.. Asestão disponíveis para viagens nos meses de agosto, setembro e outubro deste ano, exceto nos feriados deste período. (l), De Rio Branco para Belém as passagens de ida e volta custam R$ 789..

Os preços citados neste texto estão com as taxas de embarques incluídas. A compra das passagens poderá ser parcelada em até quatro vezes sem juros.

A lista dos voos do Acre que estão disponíveis abaixo não inclui o despacho de uma bagagem de até 23 quilos. Você pode levar gratuitamente dentro do avião uma mala que pese até 10 quilos, mas é preciso seguir os padrões exigidos pela companhia em relação ao tamanho. Neste final de semana você pode fazer a reserva do hotel com descontos especiais exclusivamente no link abaixo.

Confira as promoções de passagens com taxas incluídas nos voos do Acre

REGRAS DA PROMOÇÃO: As ofertas estão disponíveis para viagens entre os meses de agosto, setembro e outubro de 2019, exceto nos feriados deste período. Os preços citados neste texto são por pessoa e estão com as taxas de embarques incluídas. O despacho de uma bagagem não está incluído. O número de assentos promocionais é limitado. Por isso, os preços podem sofrer alterações quando você for pesquisar. A compra das passagens poderá ser feita até às 8 horas de sábado (10/06).