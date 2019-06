Uma sinuca de bico para o Gladson Cameli

Não bastassem os problemas administrativos que são muitos, o governador Gladson Cameli (foto) foi colocado na chamada popularmente de “sinuca de bico”, em que o jogador fica quase que sem saída. Com a última condenação do secretário Vagner Sales, um dos mais fortes do seu governo, e a inscrição do seu nome no cadastro nacional dos condenados por improbidade administrativa, Cameli se encontra no dilema de lhe demitir ou não. Lembrar que Vagner tem a mulher Antonia Sales (MDB) como deputada estadual e a filha Jéssica Sales (MDB) como deputada federal. Além de ser uma das principais lideranças do Juruá, e a segunda figura política mais influente dentro do MDB, só superado pelo presidente e deputado federal Flaviano Melo (MDB). O MP já anunciou que pedirá a sua demissão. Para tornar ainda mais complicado o quadro deverá bater esta semana na sua mesa para sancionar ou não, o projeto de autoria do deputado Roberto Duarte (MDB), que proíbe a permanência em cargos de confiança do governo de pessoas com condenação por improbidade. Vai sancionar ou vetar? O certo é que está diante de uma situação política desconfortável. Mal acabou de sair do olho do furacão, que foi a demissão do dentista Alisson Bestene do comando da Secretaria de Saúde. E começará uma nova semana como mais um belo de um abacaxi no seu colo para descascar. O avião do Gladson não tem voado em céu de brigadeiro nos seis primeiros meses de administração e entra agora numa área de forte turbulência com raios.

FIM DA PRÁTICA CRIMINOSA

Deve virar lei projeto que condena quem na campanha eleitoral armar contra adversário para se beneficiar. Um exemplo desta prática criminosa aconteceu na disputa da PMRB, quando colocaram um deficiente no programa do PT dizendo que tinha levado uma surra do Tião Bocalom, uma mentira deslavada e que acabou beneficiando o Marcus Alexandre (PT).

FUSTIGANDO O GLORIOSO

O advogado Valdir Perazzo, do grupo conservador, fez uma postagem detonando a posição política dúbia do MDB, com três secretarias no governo e formando com a oposição na ALEAC. Perazzo acusa o MDB de querer só bônus do governo do Gladson Cameli e evitando o ônus.

NÃO FALTOU COM A VERDADE

A postura do MDB é essa mesma, participa do banquete, mas não quer lavar os pratos.

TUDO É QUESTÃO DE EQUIPE

O fato da senadora Mailza Gomes (PROGRESSISTAS) aparecer como uma das mais influentes da bancada federal acreana nas redes sociais é fruto de ter montado uma boa equipe e apostado no marketing. Os políticos devem aprender que sem mídia falam para as paredes.

AS PALAVRAS TRAEM

Mesmo com vasta experiência política o ex-senador Jorge Viana (PT) esqueceu que, as palavras traem quando não são bem avaliadas antes de ditas. Postou na reunião com o ex-prefeito Marcus Alexandre que os problemas do Estado “continuam se agravando”. Ora, ora, meu caro JV, se estão se “agravando” é porque os tais problemas antes deste governo já eram graves.

NÃO ESTAVA NA CONTABILIDADE

Quem conversou com o Jorge Viana durante a campanha (lhe ouvi várias vezes) sentiu que estava certo de que ganharia a eleição. Jamais esteve nas suas contas a derrota. Sem mandato não pode nem peitar a rapaziada da DR para tomar o comando do PT. O JV sabe bem disso.

O QUE MAIS ARTOMENTA

O que atormenta o ex-senador Jorge Viana é que mesmo sabendo que os últimos quatro anos do governo do irmão Tião Viana, muito fracos, colaboraram para a sua derrota e tem de calar. Não pode colocar no débito este fato, porque irmão é irmão, mesmo na divergência.

BOLA DENTRO

O governador Gladson Cameli deu uma bola dentro em investir na recuperação dos ramais mais populosos e de maior produção agrícola. O que fizer vai aparecer. E por um motivo simples: nos últimos dois anos as máquinas do governo passaram bem longe da zona rural.

OLHO NO DIÁRIO OFICIAL

Todos os olhos estarão voltados para as edições do Diário Oficial da semana que vai se iniciar, para saber se virão ou não recheadas de demissões de cargos de confiança na Secretaria de Saúde. Saber, além disso, se a secretária Mônica Feres vai indicar ícones do PT para os cargos.

UM DETALHE A SE OBSERVAR

Há um detalhe a se observar nas demissões que venham a acontecer é a de que em sua quase maioria foram indicações de deputados da base do governo, que vão chiar com toda certeza.

COMPROMISSO ZERO

Nada deve ser mais acompanhado neste governo do que a gestão da desconhecida secretária Mônica Feres. Ela, longe de ser escolha pessoal, foi indicada ao Gladson pelo grupo com o qual fez tratativas para a terceirização do HUERB. Veio abrir caminho no sentido que isso ocorra.

SÉRIAS RESISTÊNCIAS

A intenção já declarada do governador em querer terceirizar o HUERB e outras unidades do sistema de saúde não terá facilidade de ser aprovado na ALEAC, caso projeto neste sentido seja enviado. Muitos dos indicados pelos deputados da base seriam demitidos e complicaria.

POSIÇÃO PESSOAL

Não critico o deputado Roberto Duarte (MDB) por ter adotado no mandato a postura dura de oposição constante ao governo Gladson Cameli. Uma escolha. Na política, o condenável é não ter lado e ficar dando uma no cravo e outra na ferradura. O Roberto escolheu ser oposição.

ATÉ QUE ENFIM!

Enfim, o governo resolveu ser governo, e tomou a medida acertada em mandar acionar as empresas que venderam medicamentos para o Estado e não fizeram a entrega. Defendi isso em colunas passadas: não entregou o licitado, inabilita para concorrer a novas licitações.

NADA MAIS URGENTE

No governo Gladson Cameli nada me parece mais urgente do que resolver este problema da Saúde, que continua não prestando um bom serviço à população e já emplacou 6 meses.

FRASE DA SEMANA

Até o fechamento da coluna já tinham acontecido no Estado100 execuções este ano. Não entro na comparação se neste mesmo período do ano passado o índice foi menor. É um número alto, longe do que foi prometido. Passou o tempo das desculpas, como bem disse o vice-governador Major Rocha. E olhe que a polícia não tem sido omissa no combate ao crime.

QUEDA CERTA

Agora sei que o presidente Jair Bolsonaro não vai concluir o seu mandato e será tirado do poder. Em quase todas as sessões na Câmara Municipal de Rio Branco o vereador Jackson Ramos (PT) larga o malho no presidente. Jackson, sua órbita de ação é municipal.

FORA DO PODER

Um fato a se observar na eleição do próximo ano: os candidatos a vereadores e a prefeitos pelo PT, pela primeira vez nos últimos 20 anos disputarão os cargos fora do poder.

ESPERTA E TRABALHADORA

A prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, é esperta politicamente e trabalhadora. Não se furta em bater na porta de deputados federais e senadores de oposição ao seu partido, o PT, e neste verão transformou a cidade num verdadeiro canteiro de obras.

SAL GROSSO E ARRUDA

O ex-deputado Luiz Calixto bateu colocado em uma postagem e recomendou banho de sal grosso à bancada federal. E comenta com fina ironia que fizeram audiências para baixar o preço da luz e a tarifa aumentou. Defenderam o Mais Médicos e o programa foi cortado do Acre. Fizeram audiência para derrubar o preço da passagem aérea e este subiu. Se o sal grosso não der jeito, recomenda-se banho de arruda com folhas de mucuracá.

SONHANDO ACORDADO

Sonhar não custa nada. Mas sonhar em demasia é deixar as oportunidades passarem. O ex-prefeito Tião Bocalom trate de esquecer a miragem que se o deputado federa l Manuel Marcos for cassado pelo TRE-AC, seus votos serão anulados, e ele como suplente assumiria. Ocorrendo a cassação do Marcos, existe um caminhão de recursos em segunda instância.

BUSCAR OUTRO PARTIDO

O que tem de começar a ir pensando é em que partido vai se filiar para disputar a prefeitura de Rio Branco, como já anunciou. Pelo PSL, o presidente Pedro Valério disse que não será.

TIRADAS DO ABANDONO

O HUERB e a UPA de Cruzeiro do Sul são as duas próximas obras que foram abandonadas no governo passado estão quase prontas para serem inauguradas pelo atual governo. O secretário de Infraestrutura, Thiago Caetano, tem conseguido ser ágil à frente da pasta.