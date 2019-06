Prefeituras do Acre recebem R$ 23,8 milhões do FPM nesta segunda (10)

As 22 prefeituras do Acre recebem nesta segunda-feira (10) o primeiro repasse de junho do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). São mais de R$23,8 milhões para aliviar as combalidas contas municipais neste ano de crise.

De acordo com dados da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), o primeiro decêndio de junho de 2019, comparado com mesmo período de 2018, apresenta queda de 12,20%, incluindo o valor da inflação. Esse percentual é válido para o Acre. Na comparação do acumulado do ano, o estudo da Confederação identifica que há acréscimo. O total repassado aos Municípios no período de janeiro até o 1º decêndio de junho de 2019, apresenta crescimento de 3,86%, com os efeitos da inflação, em relação ao mesmo período de 2018.

No País, os municípios irão receber R$ 3.120.454.874,01, já considerando o desconto da retenção para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Sem a diferença, ou seja, incluindo o fundo da educação, a quantia bruta é de R$ 3.900.568.592,51.