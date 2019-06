Juíza federal manda MEC suspender bloqueio de verbas para Ufac e Ifac

A Justiça Federal acatou liminarmente na noite desta sexta-feira,(7), o pedido do advogado Acreano Gabriel Santos e determinou a proibição dos cortes de verbas nas universidades públicas feitos pelo MEC, em especial na Universidade Federal do Acre – UFAC e no Instituto Federal do Acre – IFAC.

“A multa é de R$ 100.000,00 diários em caso de descumprimento. É uma vitória parcial, mas vamos seguir na batalha”, disse Gabriel em post que viralizou na internet.

A juíza que julgou o caso da Ufac é a mesma que concedeu liminar para solicitação semelhante para a Universidade de Brasília. Gabriel explica: “As ações tramitam conexas. Um único juiz julga todas. Mas é uma decisão para cada processo”.