Homem com 90% do corpo queimado e criança são transferidos para Rio Branco

Mais duas pessoas que sofreram graves ferimentos durante a explosão de uma embarcação ocorrida no final da tarde de ontem, 7, são transferidas a bordo de um avião na tarde deste sábado para a capital, Rio Branco.

Uma das vítimas é Humberto da Conceição de Oliveira, de 37 anos. Ele teve 90% e corpo queimado com o incidente. De acordo com o boletim médico do Hospital Geral do Juruá, no município de Cruzeiro do Sul, as queimaduras que Humberto sofreu são de 2° grau e requer tratamento intensivo.

O outro paciente que chega no final da tarde de hoje em Rio Branco é Paulo Victor Ferreira da Silva, de apenas 4 anos. Ele teve 36% do corpo queimado. Até o momento, sete das 15 vítimas estão entubadas devido a gravidade das lesões causadas pelo fogo.

Dois aviões de pequeno porte foram disponibilizados para fazer o transporte dos feridos desde o início da manhã deste sábado. Um bebê de oito meses foi o primeiro paciente a chegar em Rio Branco, logo no início do dia.